TRT Haber 02.10.2025 13:57

Saldırıya uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'nda son durum

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Kararlılık Filosu, Gazze yakınlarında saldırıya uğradı. Alıkonulan gemiler, Aşdod Limanı'na götürülüyor. Şu ana kadar yaşananlar, haberimizde.

Saldırıya uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'nda son durum

Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Kararlılık Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıktı.

Filo yolculuk sırasında birçok kez insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

Filo Gazze'ye doğru seyrine devam ederken Soykırımcı İsrail, insani yardım taşıyan filoya dün saat 20 sularında saldırıları başlattı.

Haydut İsrail, bütün gemilere saldırıda bulundu. İsrail unsurları gemilere tazyikli su sıktı, gemilerin iletişimleri kesildi.

Gemilere çıkan İsrail unsurları aktivistleri alıkoydu.

Mikeno ablukayı kırdı

Mikeno adlı gemi ise ablukayı kırdı ve Gazze karasularına girdi.

Saldırıya uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'nda son durum

İsrail unsurlarının gemiye yaklaşmasının ardından gemiyle irtibat kesildi.

Mikeno gemisinin girilemez denilen Gazze karasularına girmesiyle bir psikolojik sınır aşıldı.

Alıkonulan aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.


Gemiler, Aşdod limanına götürülüyor

İsrail unsurları tarafından alıkonulan gemiler Aşdod limanına götürülüyor.

Limana götürülen gemilerde aralarında Türklerin de olduğu çok sayıda aktivist bulunuyor.

Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamaya göre bir filo daha ilerleyen tarihlerde hazırlanıp yola çıkacağı belirtildi. 

İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na saldırısı yurt genelinde protesto edildi
İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na saldırısı yurt genelinde protesto edildi

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince yapılan saldırıda el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini, Tel Aviv Büyükelçiliği'nin gerekli girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir." denildi.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
