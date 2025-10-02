Küresel Kararlılık Filosu katılımcısı Fransız AP Üyesinin basın ofisinden AB'ye acilen harekete geçme çağrısı

Hassan'ın basın ofisinden gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada, İsrail saldırısına uğrayanlar arasında AP'deki Sol Grup üyeleri Rima Hassan ve Emma Fourreau’nun yanı sıra yerel ve ulusal düzeyde sol partilerin temsilcilerinin bulunduğu belirtildi.

Canlı yayın kesildikten sonra mürettebatın nerede olduğuna ve güvenlik durumlarına dair herhangi bir bilgi alınamadığına işaret edilen açıklamada, "Sol Grup, alıkonulan herkesin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. Grup ayrıca Gazze’deki soykırıma karşı da AB'nin derhal ve doğrudan harekete geçmesi çağrısında bulunuyor. Sol Grup’a göre, AB ve üye devletlerin İsrail’in seçilmiş temsilcilere saldırmasına ve açıktan savaş suçları işlemesine cezasızlık hakkı tanıması kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, 40 ülkeden katılımın olduğu 40 teknelik filonun gerçek dayanışma ve eylemin sembolü haline geldiğine işaret edildi.

Gönüllülerin cesur adımlarının AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Komisyonu'nun hareketsizliği ve korkaklığıyla keskin bir tezat oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, "Komisyon Başkanı, İsrail’e yönelik en temel yaptırımları önermek için 23 ay bekledi ve bu yaptırımlar ne İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, ne Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararını, ne de Gazze’deki eylemlerin belgelenmiş soykırım niyetine değindi. Onun soykırım inkarı tarihe geçecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sol Grubun İsrail’e tam kapsamlı silah ambargosu uygulanması, soykırıma karışan herkesin yaptırımlarla cezalandırılması, Netanyahu’nun UCM'de yargılanması için adımlar atılması ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın tamamen askıya alınması çağrısı yinelendi.

"İsrail'in saldırısı uluslararası hukukun ağır ve açık ihlalidir"

Açıklamada, AP üyesi Hassan'ın saldırıdan hemen önce yaptığı açıklama da paylaşıldı.

Buna göre, Hassan, "Filo içinde yüzlerce insani yardım gönüllüsü ve vatandaş, tamamen yasal ve şiddet içermeyen bir misyon yürütüyor. İsrail’in kendi karasuları dışında gerçekleştirdiği her türlü yasa dışı gözaltı, deniz hukuku ve insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukukun ağır ve açık ihlalidir. Bu, Filistin ile uluslararası dayanışmayı durduramayacak. Gazze’nin yasa dışı ablukası kırılacak. Soykırım için adalet önünde hesap verilecek ve gereken şekilde cezalar uygulanacak. Filistin özgürleşecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AP Filistin'le İlişkiler Heyeti Başkanı AP Milletvekili Lynn Boylan da İsrail'in son aylarda üçüncü kez aktivistleri kaçırdığını vurguladı.

Dünya liderlerinin sözde bir ‘barış planı’ dillendirirken İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye ve soykırım işlemeye devam ettiğinin altını çizen Boylan, şunları kaydetti:

"AB İsrail’e yaptırım uygulamalı ve savaş suçlarının hesabını vermesini sağlamalıdır. Ayrıca AB ve üye devletler kaçırılan herkesin serbest bırakılmasını güvence altına almalı ve onlara zarar verilmesine izin vermemelidir."