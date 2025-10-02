Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 02.10.2025 10:19

İsrail unsurları, Gazze yolundaki Fair Lady gemisine yaklaştı

İsrail unsurları, Küresel Kararlılık Filosu'nda yer alan "Fair Lady" gemisine yaklaştı. Gemideki aktivistler olası saldırıya karşı alarm durumuna geçti.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Mikeno gemisi Gazze sınırında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Filipinler'de yaşanan 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye çıktı
11:00
AK Parti'den İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarına yönelik açıklama
10:48
Bu hafta 8 yeni film vizyona giriyor
10:43
Türkiye'nin ihracatı eylülde 22,6 milyar dolara ulaştı
10:37
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarının giriş belgeleri erişime açıldı
10:49
MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: BM'de reform şart
Kapadokya'daki sıcak hava balonları vadilere renk kattı
Kapadokya'daki sıcak hava balonları vadilere renk kattı
FOTO FOKUS
İsrail'in gemilere baskın anı kameralarda
İsrail'in gemilere baskın anı kameralarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ