Mikeno gemisi Gazze sınırında

Canlı takip sistemi, "Mikeno" teknesinin Gazze sularına girdiğini, 23 diğer teknenin de halen faaliyette olduğunu gösteriyor.

“Mikeno” adlı bir teknenin Gazze’nin kara sularında bulunduğunu gösteriyor. Ancak geminin İsrail güçlerince durdurulup durdurulmadığı henüz belirsiz.

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Kararlılık Filosu’nu kuşatan haydut İsrail donanması unsurları, gemileri yasadışı şekilde korsanlıkla gasbetmeye başladı.

İsrail unsurlarının gasbettiği gemi sayısı 19'a yükseldi. Filodaki diğer gemiler, kararlılıkla Gazze'ye doğru yola devam ediyor.

Yaklaşık 23 filo gemisi, Gazze kıyılarından sadece 80 kilometre uzakta, yollarına devam ediyor.

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan filodaki teknelere İsrail ordusunun yaptığı baskın, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, can yelekleri giyen aktivistlere İsrail askerlerinin silah doğrulttuğu anlar net şekilde görülüyor.