Filistinliler bilinmeze göç ediyor: Nereye gideceğimizi bilmiyoruz

Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin neredeyse her noktasını hedef alan saldırılarından korunmak için nereye sığınacaklarını bilmeden bir kez daha zorla yerinden edildi.

Eş-Şati Mülteci Kampı yakınlarından başlayarak güneyde Refah’a kadar uzanan sahil yolu olan Raşid Caddesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan ana güzergâh konumunda.

İsrail güçlerinin soykırım sırasında Gazze Şeridi'nin doğusundaki Salahaddin Caddesi'ni kapattıktan sonra Filistinliler özellikle kentin kuzeyini güneyine bağlayan Raşid Caddesi'ni kullanmaya başladı.

İsrail hükümeti 8 Ağustos’ta, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun sunduğu, Gazze Şeridi’nin aşamalı olarak tamamen işgal edilmesini öngören planı onayladı. Söz konusu işgal planı, yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı Gazze kentinden başlamayı öngörüyor.

Kararın alınmasından 3 gün sonra İsrail ordusu, Gazze kentinde geniş çaplı bir saldırı başlattı. Saldırılar kapsamında sivillere ait evler, yüksek binalar ve mülkler ile sığınmacı çadırları yıkıldı, hastaneler bombalandı ve kara saldırıları gerçekleştirildi.

Gazze kentindeki Filistinliler göçe zorlanıyor

Göç dalgası eşek arabaları, kamyonlar, otomobiller ve yaya olarak gerçekleşiyor. Yoğun İsrail ateşi nedeniyle halk büyük bir korku ve sıkıntı yaşıyor.

İsrail ordusunun "Reşid Caddesi'ni Filistinlilere kapatacağını ve caddenin sadece Gazze kentinden orta ve güney bölgelere göç amacıyla kullanılmasına izin verileceğini" duyurmasının ardından, AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun araçları caddeye yaklaştırmadığını ve caddeyi yoğun ateş ve bombardımanla hedef aldığını aktardı.

Reşid Caddesi'ni kapatarak Gazze kentini kuşatan İsrail ordusu kente gıda, ilaç ve belediyeler ile hastaneler için gerekli yakıtın girişini engelleyerek bölgedeki benzeri görülmemiş insani krizi derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Reşid Caddesi’nin ilk kez kapatmıyor. İsrail ordusu 2023 yılında caddeyi Salahaddin Caddesi ile birlikte kapatmış, o dönemde güneyden kuzeye girişleri yasaklamış, kuzeyden güneye çıkanları ise zorla yerlerinden edildikten sonra aramaya tabi tutmuştu.

İsrail ordusu ile Hamas arasında 27 Ocak 2025'te yapılan ateşkes anlaşması kapsamında caddeden çekilmiş, kuzey bölgesinde yaşayan Filistinliler evlerine geri dönme imkanı bulmuştu.

İsrail 18 Mart'ta anlaşmayı ihlal ederek Salahaddin Caddesi’ni tekrar kapatıp Reşid Caddesi’ni ise açık tutmuştu.

İsrail ordusu, Filistinlileri bilinmeze göç ettiriyor

Gazze’deki Şati Mülteci Kampı’nda yaşayan Filistinli Muhammed Bekir, İsrail ordusunun caddeyi kapatma niyetini açıklamasının ardından evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bekir, "İsrail tankları ve dozerleri Reşid Caddesi’ne sadece 50 metre uzaklıkta. Caddenin birkaç saat içinde kapatılmasını bekliyorum" dedi.

Nereye gideceklerini dahi bilmeden göçe zorlandıklarını ifade eden Bekir, "İsrail’in hedef aldığı kamptaki evimden bir eşek arabasıyla ayrıldım. Yanıma yalnızca birkaç parça giysi ve bir kilo pirinç alabildim ve unları evde bıraktım" diye konuştu.

Bekir, "Bu göçte gideceğim yer belli değil. Yoğun İsrail bombardımanı nedeniyle nereye gideceğimi bilmiyorum. Barınabileceğim bir çadır bile yok" ifadesini kullandı.

Bu felaket boyutundaki göç, Gazze Şeridi’nin güney bölgelerinde zor şartlar altında yaşayan on binlerce Filistinlinin çektiği sıkıntıları daha da artırıyor. İsrail, bu bölgelerin güvenli olduğunu iddia ederek Filistinlileri buralara yönlendirip daha sonra saldırı düzenliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bugün Gazze Şeridi'nin batısında yer alan ve şeridin güney ile kuzeyini sahil yolu üzerinden birbirine bağlayan Reşid Caddesi'nin saat 12.00 itibarıyla güneyden gelenlere kapatılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyine geçiş için "güvenli" olduğunu iddia ettiği bu cadde üzerinde güneye doğru göç eden Filistinlileri hedef alıyor.

Gazze'deki hükümet ise, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillerin kullandığı en hareketli yollardan biri olan sahildeki Reşid Caddesi'ni kapatmasını, "soykırım politikaları çerçevesinde keyfi uygulama" olarak nitelendirmişti.