Dünya
02.10.2025 02:35

Denizde gasp, karada katliam: İsrail gece boyunca 73 kişiyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistleri gasbetmesinin ardından bölgede bombardımanlar şiddetlendi. Gece boyunca devam eden saldırılarda en az 73 Filistinli yaşamını yitirdi.

Denizde gasp, karada katliam: İsrail gece boyunca 73 kişiyi öldürdü

Tıbbi kaynakların aktardığına göre can kayıplarının büyük bölümü Gazze kentinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula iki füze isabet etti. Saldırıda onlarca kişi öldü.

Olay yerine müdahale eden sivil savunma ekipleri de hedef alındı; çok sayıda görevli ağır yaralanırken altı sivil daha hayatını kaybetti.

Kentteki Darac Mahallesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise en az yedi kişi öldü.

İsrail’in yoğun bombardımanı, sivillerin yaşadığı yoğun nüfuslu bölgeleri vurmaya devam ediyor.

Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
