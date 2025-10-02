Açık 11ºC Ankara
Dünya
AA 02.10.2025 00:38

Ukrayna: Kiev bölgesine saldırı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rus ordusunun Kiev bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı nedeniyle, bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde birkaç saat boyunca elektrik kesintisi meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna: Kiev bölgesine saldırı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu

Bakanlığa ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların Kiev bölgesindeki Slavutiç Elektrik Santrali'ne İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu santrale yapılan saldırı nedeniyle bölgedeki Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesilmesinden dolayı acil durum ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan dördüncü güç ünitesini izole eden ve radyoaktif maddelerin çevreye sızmasını önleyen önemli bir tesis olan yeni güvenlik çadırı, voltaj dalgalanmaları nedeniyle elektriksiz kaldı."

Zelenski'den saldırıya tepki

Öte yandan aynı hesaptan açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, elektrik kesintisinin 3 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.

Zelenski, "Bu, özellikle 1986 yılındaki patlamanın ardından santralin dördüncü güç ünitesinin kalıntılarından ve radyoaktif enkaz ve tozdan çevreyi koruyan yeni bir korunaktır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne 8 gündür elektrik verilmediğini anımsatan Zelenski, Rusların sorunu çözmek için henüz bir adım atmadıklarını savundu.

Zelenski, dünyanın bu duruma tepki vermesi gerektiğini belirterek, "Rusya, maalesef UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin zayıf duruşu ve küresel dikkat dağınıklığından yararlanarak kasıtlı olarak radyasyon tehdidi yaratıyor." görüşünü paylaştı.

Ukrayna Rusya
