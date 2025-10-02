Açık 11ºC Ankara
Dünya
AA 02.10.2025 00:07

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na yönelik saldırısına tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na yönelik saldırısına tepki

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Kararlılık Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

