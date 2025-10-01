Açık 12.1ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 01.10.2025 23:13

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Kararlılık Filosu’nu kuşatan haydut İsrail, gemileri gasbetmeye başladı. Uluslararası sulardaki bu saldırı karşısında Batı medyasıyine üç maymunu oynuyor.

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Kararlılık Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Ancak haydut İsrail, gemileri korsanlıkla gasbetmeye başladı.

Batı medyası soykırımcı Netanyahu hükümetinin uluslararası sulardaki saldırılarına gözlerini kapattı.

Almanya merkezli Bild'in gündeminde spor vardı.

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

Kanada medyası, Şempanze araştırmacısı Jane Goodall'ın ölümünü manşetine taşıdı.

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

ABD'de ise gündem ABD ile sınırlı kaldı.

 

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

 

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

Dünya medyası üç maymunu oynuyor: Gazze filosu için ölüm sessizliği

