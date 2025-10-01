İsrail'in soykırım ordusu, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Kararlılık Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.

İsrail televizyonu doğruladı

İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Kararlılık Filosu'ndaki gemileri ele geçirmeye başladığını paylaştı.

KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bir kaç gemiye çıktığını kaydetti.

İsrail ordusunun filoya saldırılara başladığını belirten muhabir, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.

İletişimleri yer yer süren aktivistler, İsrail ordusunun yasa dışı şekilde gemileri ele geçirmeye başladığını bildirmişti.