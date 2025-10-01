Açık 13.6ºC Ankara
Dünya
AA 01.10.2025 22:20

İsrail'in soykırım ordusu, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Kararlılık Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

İsrail'in soykırım ordusu, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı." açıklaması yapıldı.

Küresel Kararlılık Filosu'nda saldırı alarmı
Küresel Kararlılık Filosu'nda saldırı alarmı

Açıklamada, gemide bulunan tüm yolcuların güvenliğini ve durumunu teyit etmek için çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Küresel Kararlılık Filosu'nda yer alan ve AA'nın irtibatı sürdürdüğü az sayıdaki katılımcı da İsrail donanmasının filoya bağlı gemileri hedef alan saldırılara başladığını bildirdi.

İsrail donanma unsurlarının aktivistlerin bulunduğu gemileri tek tek ele geçirdiği aktarıldı.

Filonun ABD merkezli Youtube hesabından yapılan canlı yayında da aktivistlerin canlı yayının sürdüğü birkaç teknede can yelekleriyle güvertede oturarak olası bir İsrail saldırısına karşı teyakkuzda beklediği gözleniyor.

İsrail televizyonu doğruladı

İsrail devlet televizyonu KAN muhabiri, İsrail ordusunun insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Kararlılık Filosu'ndaki gemileri ele geçirmeye başladığını paylaştı.

KAN muhabiri Itay Blumental, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askerlerinin filodaki bir kaç gemiye çıktığını kaydetti.

İsrail ordusunun filoya saldırılara başladığını belirten muhabir, bazı gemilere İsrail komandolarının çıktığını aktardı.

İletişimleri yer yer süren aktivistler, İsrail ordusunun yasa dışı şekilde gemileri ele geçirmeye başladığını bildirmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
