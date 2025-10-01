Parçalı Bulutlu 15.9ºC Ankara
Dünya
AA 01.10.2025 19:32

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 254'e çıktı

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne öldürülen gazeteci sayısının 254'e yükseldiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 254'e çıktı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerle ilgili son veriler paylaşıldı.

İsrail'in saldırılarında son olarak gazeteci Yahya Barzaq ve Sami Davud'un yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne savaş başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısının 254'e ulaştığı aktarıldı.

Sami Davud'un Gazze'de "Ravafid" televizyon kanalı adına çalıştığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, Yahya Barzaq'ın ise birkaç basın organı için çalıştığı sırada hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sistematik olarak gazetecileri hedef almasının kınandığı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği sistematik suçların Arap ve uluslararası gazeteci sendikalarınca kınanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun Gazze'de ateşkesi sağlayarak sivilleri ve gazetecileri korumaya alması talebinde bulunuldu.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
