Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Filipinler'de çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Bualoi Tayfunu'nun etkileri Vietnam'da sürüyor.

Vietnam News'ün haberine göre, Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı ani sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 29'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 22 kişinin kaybolduğu, 139 kişinin yaralandığı ve 145 bin konut ile 1076 okulun sellerde hasar aldığı ifade edildi.

Birçok bölgede sular altında kalan yollar nedeniyle trafiğin felç olduğu bildirilen açıklamada, afetlerin yaklaşık 303 milyon dolar (8 trilyon Vietnam Dongu) zarara yol açtığının tahmin edildiği belirtildi.

Filipinler'de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi Tayfunu nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.