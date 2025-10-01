Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.10.2025 17:55

Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Vietnam'ı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle ölü sayısı 29'a yükseldi.

Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Filipinler'de çok sayıda kişinin ölümüne neden olan Bualoi Tayfunu'nun etkileri Vietnam'da sürüyor.

Vietnam News'ün haberine göre, Vietnam Tarım ve Çevre Bakanlığına bağlı Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden yapılan açıklamada, tayfunun yol açtığı ani sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 29'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 22 kişinin kaybolduğu, 139 kişinin yaralandığı ve 145 bin konut ile 1076 okulun sellerde hasar aldığı ifade edildi.

Birçok bölgede sular altında kalan yollar nedeniyle trafiğin felç olduğu bildirilen açıklamada, afetlerin yaklaşık 303 milyon dolar (8 trilyon Vietnam Dongu) zarara yol açtığının tahmin edildiği belirtildi.

Filipinler'de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi Tayfunu nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Vietnam
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sabahtan beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
İletişim Başkanlığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin geri çekildiği iddiasını yalanladı
18:50
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti
18:34
Küresel Kararlılık Filosu Gazze yolunda
18:26
MSB: Yardım talebinde bulunan 11 kişi tahliye edildi
17:54
Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sabahtan beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54'e çıktı
Bangkok'ta 2025 Sürdürülebilirlik Expo'su düzenlendi
Bangkok'ta 2025 Sürdürülebilirlik Expo'su düzenlendi
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ