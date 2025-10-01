Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
Dünya
AA 01.10.2025 17:34

AB: Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Gazze'de hayatların risk altında bulunduğunu ve insani yardım ulaştırma konusunda beklemenin bir seçenek olmadığını söyledi.



Lahbib, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan bir mesaj paylaştı.

Gazze'de her gün sivillerin çok ihtiyaç duydukları tıbbi yardıma ulaşmak için mücadele verdiklerine dikkati çeken Lahbib, dün AB'nin Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı'nın desteğiyle El-Ariş Limanı'na 94 ton tıbbi yardım gönderdiğini aktardı.

Lahbib, "Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusunda beklemek bir seçenek değil. İnsanların hayatları risk altında." vurgusunda bulunarak, Gazze'ye engelsiz insani yardım çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bin 148'e çıktı
