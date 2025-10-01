Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
Dünya
AA 01.10.2025 15:16

Sanchez, İsrail'in Küresel Sumud Filosu için "tehdit oluşturmaması" çağrısında bulundu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye yakınlaşan Küresel Sumud Filosu'nun "insani bir misyon" olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin "bu filo için tehdit oluşturmaması" çağrısında bulundu.

Sanchez, İsrail'in Küresel Sumud Filosu için "tehdit oluşturmaması" çağrısında bulundu

Sanchez, Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Gayriresmi Toplantısı ve Avrupa Siyasi Topluluğu 7. Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Danimarka'nın Kopenhag kentindeki Christiansborg Sarayı'na girişi sırasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gazze'ye sadece bir günlük mesafede olan ve İsrail'in olası askeri müdahale riski altında denizde yola devam eden Küresel Sumud Filosu'nun üyeleri ve onların vatandaşı oldukları diğer ülkelerle temas içinde olduklarını söyleyen Sanchez, filonun insani bir misyon olduğunu vurguladı.

İspanya Başbakanı, "500'den fazla kişiden bahsediyoruz. Bu kişiler, hiçbir şekilde hiçbir zaman İsrail için bir tehlike ya da tehdit teşkil etmediler. Bu yüzden umarım (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti de bu filo için hiçbir tehdit oluşturmaz." dedi.

Kurtarma ve insani yardım için bölgeye İspanyol fırkateyni gönderdiklerini, filodaki İspanyolların "diplomatik gerekli tüm korumanın altında olacaklarını" ifade eden Sanchez "İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilen insani yardımların girişine ve dağıtımına izin verseydi böyle bir misyon da olmayacaktı." şeklinde konuştu.

İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım koridoru açılmasını garanti etmek için Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşuyor.

Mevcut durumda yaklaşık 40 tekne ile yoluna devam eden Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail'in bir müdahalesi olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülüyor.

İspanya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
