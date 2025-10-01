Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sabahtan beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54'e çıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenledi.
Haberde, İsrail'in devam eden hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybeden 29 Filistinlinin cenazesinin kuzeydeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldığı belirtildi.
Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 13 kişinin naaşının Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarılan haberde, El-Aksa Hastanesi'ne de gün içindeki saldırılarda ölen 7 kişinin cansız bedeninin getirildiği belirtildi.
Haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 5 sivile ait cenazelerin de Avde ve Nasır hastanelerine ulaştırıldığı kaydedildi.