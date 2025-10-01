Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.10.2025 17:52

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sabahtan beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54'e çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden beri sürdürdüğü saldırılarda 54 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sabahtan beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54'e çıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail, sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenledi.

Haberde, İsrail'in devam eden hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybeden 29 Filistinlinin cenazesinin kuzeydeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 13 kişinin naaşının Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarılan haberde, El-Aksa Hastanesi'ne de gün içindeki saldırılarda ölen 7 kişinin cansız bedeninin getirildiği belirtildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 5 sivile ait cenazelerin de Avde ve Nasır hastanelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Hamas: Katz’ın Gazze halkına yönelik açıklamaları, savaş suçlarının tırmandırılmasına zemin hazırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
İletişim Başkanlığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin geri çekildiği iddiasını yalanladı
18:50
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti
18:34
Küresel Kararlılık Filosu Gazze yolunda
18:26
MSB: Yardım talebinde bulunan 11 kişi tahliye edildi
17:57
Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
Bangkok'ta 2025 Sürdürülebilirlik Expo'su düzenlendi
Bangkok'ta 2025 Sürdürülebilirlik Expo'su düzenlendi
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ