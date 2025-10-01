İtalya'da sendikalar, Küresel Kararlılık Filosu'na destek için 3 Ekim'de genel greve gidecek

İsrail’in bu akşam saatlerinde Küresel Sumud Filosu’na saldırması ve bazı tekneleri ve içindeki aktivistleri alıkoyması İtalya’da tepkilere yol açtı.

Ülkenin en büyük işçi sendikası İtalya Genel İş Konfederasyonu’ndan (CGIL) yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'nu, Gazze'yi ve anayasal değerleri savunmak için 3 Ekim’de bir günlük genel greve gidileceği belirtilerek, “Sivil gemilere, içinde İtalyan yurttaşlarının bulunduğu gemilere yapılan saldırı son derece ciddi bir olaydır. Bu sadece savunmasız insanlara karşı bir suç değil, aynı zamanda İtalyan hükümetinin, İtalyan işçilerini anayasal ilkelerimizi ihlal ederek açık uluslararası sularda terk etmesi de ciddi bir suçtur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nu durdurmasının "bizzat anayasal düzene vurulmuş bir darbe olduğu, İsrail hükümeti tarafından gerçek bir soykırım operasyonuna maruz bırakılan Filistin halkına yönelik insani ve dayanışma girişimini engellediği" belirtildi.

CGIL'in genel grev kararına, metal işçileri sendikası FIOM ile USB sendikası da destek vereceklerini duyurdu.

Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini’nin, grev kararını sınırlandırmayı değerlendirdiği kaydedildi.

İsrail’in filoya saldırısı ülkede akşam saatlerinde protestolara yol açtı

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na saldırması, İtalya’nın pek çok kentinde protestolarla karşılandı.

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino ve Cenova başta olmak üzere pek çok kentte binlerce kişi akşam saatleri olmasına karşın İsrail’in filoya saldırısına tepki göstermek için meydanlara indi.

Roma'da Termini Garı’nda buluşan binlerce kişi, "Her şeyi engelleyelim" ve "Bu ülkede her şeyi durduralım" sloganlarıyla, İsrail’in filoya saldırısını protesto etti. Göstericiler daha sonra başbakanlığa doğru yürüyüşe geçti.

Napoli'de protestocular, protestolarını Merkez Garı'nda peronların üzerinde gerçekleştirdi.