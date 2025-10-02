Açık 11ºC Ankara
Dünya
AA 02.10.2025 01:39

Kolombiya, İsrail diplomatik heyetini sınır dışı etti

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, haydut İsrail güçlerinin Gazze’ye doğru yola çıkan filoyu uluslararası sularda gaspetmesinin ardından ülkedeki İsrail diplomatik heyetini sınır dışı etti.

Kolombiya, İsrail diplomatik heyetini sınır dışı etti

Petro, 1 Ekim Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yaşanan olayı “uluslararası bir suç” olarak niteledi.

Ayrıca iki Kolombiyalı kadının uluslararası sularda gözaltına alınmasını kınadı.

Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini 2024 yılında kesmişti.

Ancak AFP’ye konuşan bir kaynağa göre, ülkede hâlen diplomatik statüye sahip dört İsrailli bulunuyordu.

Bu kişilerin sınır dışı edilmesiyle birlikte, Kolombiya-İsrail ilişkilerindeki gerilim yeni bir boyuta taşındı.

Küresel Kararlılık Filosu

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

Kolombiya İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Ukrayna: Kiev bölgesine saldırı sonucu Çernobil Nükleer Santrali'nde elektrik kesintisi oluştu
