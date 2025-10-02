Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
Dünya
AA 02.10.2025 12:07

Hamas, İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na saldırısını kınadı

Hamas, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'na İsrail ordusunun saldırmasını kınadı.

Hamas, İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na saldırısını kınadı
[Fotograf: AA]

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Kararlılık Filosu'ndaki gemilere saldırması, aktivistleri ve gazetecileri alıkoyması "hain bir saldırı, korsanlık suçu ve terörizm" olarak nitelendi.

İsrail'in Gazze'de 2 yıldır soykırım ve aç bırakma politikası uyguladığı belirtilen açıklamada, İsrail kuşatması altındaki Filistinlilere acil insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filodaki gemilere ve uluslararası aktivistlere yönelik saldırının "işgalci İsrail'in suç listesine eklendiği" kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Kararlılık Filosu'na karşı başlattığı bu barbarca saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz ve İsrail donanmasının filoyu engellemesi, dünyanın tüm özgür halkları tarafından kınanması gereken bir suç eylemidir." ifadesi kullanıldı.

Filoya katılan aktivistlerin cesaretinin ve Filistin halkına uygulanan kuşatmayı kırma kararlılıklarının memnuniyetle karşılandığı açıklamada, "dünyanın özgür halklarına" İsrail'in filoya saldırısını kınamak için gösteriler düzenleme çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma da seslenilen açıklamada, İsrail'in ve filoya saldırmasının kınanması, filodaki aktivistlerin korunması, Filistin halkına uygulanan soykırım ve aç bırakmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Kararlılık Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

ETİKETLER
Hamas İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
