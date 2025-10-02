Açık 19.1ºC Ankara
Gündem
AA 02.10.2025 16:57

Bakan Kurum: El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bakan Kurum: El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Geçmiş olsun Marmara. Allah, ülkemizi daha büyük depremlerden korusun. Endişelenmeden, korkmadan depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da desteğini artırmasıyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. El birliğiyle tedbirleri alırsak endişeye yer yok."

Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deprem
