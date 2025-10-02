Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 02.10.2025 14:57

Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan da hissedildi

Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. Depremin şiddeti İstanbul'dan da hissedildi.

Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan da hissedildi

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nde saat 14.55'te gerçekleşen deprem Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi.

Depremin şiddeti İstanbul'dan da hissedildi.

"İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır"

Valiliğin sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

AFAD'ın NSosyal hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ETİKETLER
Deprem İstanbul Marmara Bölgesi Marmara Denizi Son Dakika
Sıradaki Haber
"Özel çekiliş var, seni de düşündüm" mesajına tıkladı, on binlerce lirasından oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:49
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
15:16
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bin 225'e yükseldi
14:15
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma
15:36
T10F elektrikli otomobil pazarına güçlü giriş yaptı
14:26
Saldırıya uğrayan Küresel Kararlılık Filosu'nda son durum
13:55
Gazze için yeniden yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisi Girit açıklarında
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
Hatay'da Küresel Sumud Filosu'nu "selamlama" etkinliği düzenlendi
FOTO FOKUS
Adana'da evin ikinci katındaki kediyi böyle çaldılar
Adana'da evin ikinci katındaki kediyi böyle çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ