Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: İstanbul'dan da hissedildi

AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi'nde saat 14.55'te gerçekleşen deprem Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi.

Depremin şiddeti İstanbul'dan da hissedildi.

"İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır"

Valiliğin sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

AFAD'ın NSosyal hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

"Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."