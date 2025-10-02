Adana'da evin ikinci katındaki kediyi böyle çaldılar

Anadolu Mahallesi'nde ikamet eden B.K., 28 Eylül'de British cinsi kedisinin kaybolması üzerine evin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde iki kişinin kediyi çaldığını fark eden B.K, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden yola çıkarak kimliğini tespit ettiği M.T. ve N.T.'yi gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüphelilerin, kediyi sevdikten sonra başka bir sokakta bıraktıklarını iddia ettiği belirtildi.

Yapılan aramalara rağmen kedi bulunamadı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden birinin duvardan ikinci kattaki eve tırmanıp pencere kenarında yürüyen kediyi alıp aşağıda bekleyen arkadaşına vermesi ikametin güvenlik kamerasınca kaydedildi.