Kayıtlarda 'ölü' görünen Konyalı emekli, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Konya'nın Ilgın ilçesinde ikamet eden 73 yaşındaki Mehmet Kurt, resmi kayıtlarda "ölü" olarak gösterilmesi nedeniyle yaşadığı zorlukların bir an önce çözülmesini bekliyor.

Yunak ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ancak Ilgın'da yaşayan Mehmet Kurt'un hayatı, 6 Eylül'de Yunak'ta meydana gelen bir trafik kazasıyla değişti. Kazada, kendisiyle aynı adı taşıyan Mehmet Kurt ile eşi Dudu Kurt hayatını kaybetti.

Konya Adli Tıp Grup Başkanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ölüm belgesinde, hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri yerine yanlışlıkla Ilgın'da yaşayan emekli Mehmet Kurt'un bilgileri işlendi. Böylece Kurt, resmi kayıtlarda "ölü" olarak yer aldı.

Durum, olaydan birkaç gün sonra hatayı fark eden jandarma ekiplerinin Kurt'u telefonla aramasıyla ortaya çıktı.

"Yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum"

Mehmet Kurt, yaptığı açıklamada, jandarmanın telefonu üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve durumu düzeltmek için hemen harekete geçtiğini söyledi.

Yaşadığını kanıtlamak için önce Yunak Cumhuriyet Başsavcılığı'na, ardından da ikamet ettiği Ilgın'daki Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğunu belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Jandarma arayıp durumu anlatınca hemen Yunak'a gittim. Jandarma ve savcılığa ifade verdim. Sonra Ilgın'a gelip burada da savcılığa ifade verdim ve Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdum. Şimdi ölmediğim halde yaşadığımı ispatlamaya çalışıyorum. Kayıtlarda ölü göründüğüm için geçen ay emekli maaşımı alamadım. Bu ay ne olacağı da belli değil. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum."

"Kanser hastası eşimin tedavisi aksıyor"

Yapılan hata nedeniyle sadece kendisinin değil, ailesinin de mağdur olduğunu dile getiren Kurt, kanser tedavisi gören eşinin sağlık hizmeti alamadığını ifade etti.

Sistemde "ölü" göründüğü için eşinin sosyal güvencesinin de askıya alındığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Ölen bir kişinin ailesi, SGK'ya müracaat edip durumu kayıtlara geçirdikten sonra eşi veya çocukları sosyal güvenceden yararlanabiliyormuş. Ben hayattayım ama belgelerde ölü görünüyorum. Bu yüzden hem maaşımı alamıyorum hem de eşimin tedavisi aksıyor. Yetkililerden bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyorum."