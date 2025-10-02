Parçalı Bulutlu 18.5ºC Ankara
Türkiye
AA 02.10.2025 11:10

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasında

Kırklareli'nde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi.

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasında
[Fotograf: AA]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi temmuzdan itibaren azalmaya başladı.

Nisanda 97,41 olarak ölçülen barajın doluluk oranı yüzde 1,98'e geriledi.

Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. Bazı bölümlerinde ise büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı kuruma noktasında

"Şu an çok büyük susuzluk var"

Aksicim köyü sakinlerinden muhtar azası Coşkun Duran, AA muhabirine, yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığını söyledi.

Barajın suyunun büyük ölçüde çekildiğini dile getiren Duran, "Şu an çok büyük susuzluk var. Normal eski dere yatağına döndü, dere yatağından da ufak şu anda. Her gelen çok şaşırıyor. Yağış alamadığı için şu an bu pozisyondayız. Çok büyük kuraklık oldu bu sene. Son yılların en büyük kuraklığı barajımızdan belli oluyor" diye konuştu.

Barajlar İstanbul
