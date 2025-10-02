Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
Türkiye
İHA 02.10.2025 10:06

Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı: Tonlarca su boşa aktı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kepçe yolda kazı çalışması yaparken içme suyu hattı patladı. Caddeyi adeta göle çeviren tonlarca su, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı: Tonlarca su boşa aktı
[Fotograf: İHA]

Dün öğlen saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde çalışma yapan kepçe, içme suyu irsaliye hattına çarpması sonucu büyük çaplı patlama yaşandı.

Patlamayla birlikte tonlarca su caddeye yayıldı. Görgü tanıkları, TESKİ'ye ait bir aracın patlak noktasına gelmesine rağmen herhangi bir çalışma yapmadan bölgeden ayrıldığını iddia etti. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açtı.

Daha sonra tekrar gelen TESKİ ekipleri, dün gece saatlerinde patlayan su borusunu onardı. Şehir genelinde su kesintilerinin yaşandığı bir dönemde meydana gelen bu patlama, hem büyük miktarda su israfına sebep oldu. 

Tekirdağ
OKUMA LİSTESİ