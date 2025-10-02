Açık 19.8ºC Ankara
AA 02.10.2025 13:14

Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarmak için çalışma başlatılacak

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 18 Eylül'de karaya oturan kuru yük gemisinin bulunduğu alandan çıkarılması için çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarmak için çalışma başlatılacak

Kefken açıklarında, "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle karaya oturmasının ardından kurtarma çalışmalarına başlanamamasında hava şartlarının yanı sıra operasyonun yol haritasının belirlenme süreci etkili oldu.

Sigorta şirketi tarafından geminin etrafına bariyer çekilerek olası yakıt sızıntısına karşı önlem alınırken, planlanan çalışmalarda öncelikle gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliye edilmesi öngörülüyor.

Operasyonun yol haritasının belirlenmesi ve havanın uygun olması halinde çalışmalara kısa sürede başlanması planlanıyor.

Kefken açıklarında 18 Eylül'de "RAPID" isimli Tanzanya bandıralı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine ekiplerce başlatılan çalışmalarda, gemideki 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopter yardımıyla kurtarılmıştı.

