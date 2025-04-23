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Gündem
TRT Haber 23.04.2025 16:26

İstanbul'da okullar ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında yarın ve sonraki gün okulların tatil edildiğini açıkladı. YÖK Başkanı Erol Özvar da devlet ve vakıf üniversitelerinin iki günlüğüne eğitime ara verildiğini duyurdu.

İstanbul'da okullar ve üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sadece iki okulumuzun dış sıvalarında çatlaklar var. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok. Biraz önce İçişleri Bakanı ile görüştüm. Olası bir sorunlu durumda okulların toplanma merkezi olması açısından bizden yarın ve sonraki gün için okulların tatil edilmesini istediler. Biz de yarın ve sonraki gün için tatil kararı aldık."

Okul bahçelerinin halka açıldığını belirten Tekin şunları aktardı:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

Üniversitelere de 2 gün ara verildi

YÖK Başkanı Erol Özvar şunları söyledi:

"Kampüslerimizin sağlam olduğu görülüyor. Herhangi bir bina hasarına rastlanmadı. Bu bizim için sevindirici. Halkımızdan kampüslere yakın alanlardan istifade etmesi için çalışmalarımız yapıldı. İstanbul ve civar illerinde bulunan rektörlerimiz şuana kadar üniversitelerimizde herhangi ciddi bir hasar olmadığını ifade etmek istiyorum. Bakanımızla ve Cumhurbaşkanımızla temas halindeyiz. Devlet ve vakıf üniversiteleri de yarın ve sonraki gün tatil edilmiştir."

Kamu kurumlarında çalışanlara iki gün idari izin

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı.

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