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Gündem
TRT Haber 23.04.2025 16:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama-tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Programdaki konuşmasında, İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti;

Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgemizde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama-tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan, muhafaza eylesin diyorum.

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