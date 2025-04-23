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Gündem
AA 23.04.2025 15:48

İstanbul'daki depremlerde 151 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, depremlerde "panik sebebiyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 kişinin tedavilerinin, hastanelerde devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

İstanbul'daki depremlerde 151 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valisi Davut Gül'ün, AFAD yerleşkesinde kurulan kriz merkezinde çalışmaları koordine ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi;

Saat 15.30 itibarıyla; Enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir. 

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