AFAD: Bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.49'da Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatılarak, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı, tüm afet grupları temsilcilerinin AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."