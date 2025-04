Bakan Yerlikaya: Şu ana kadar 112'yi arayıp 'evimiz, binamız çöktü' gibi yardım talebi henüz gelmedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonla bağlandığı TRT Haber canlı yayınında, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 6,9-7 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu belirten Yerlikaya, bu depremin İstanbul başta olmak üzere bölgede hissedildiğini dile getirdi.

Ali Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmara'da depremi hisseden tüm valilerimizle görüştük. Şükürler olsun ki onlardan da aynı zamanda İstanbul Valimizden de şu ana kadar 112 Acil Çağrıyı arayıp, 'evimiz, binamız çöktü' gibi yardım talebi henüz gelmedi. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Şükrediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Depremlerin ardından çalışmaların AFAD koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, gelen ihbarların teyit edilme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir saatten beri de bize oraya arama kurtarma sevk ettiğimiz bir şey olmadı. Peki ne geldi daha çok? 'Binamızda çatlak, efendim şurada şu var' türünden ihbarlar var. O tür ihbarların her birini biz not alıyoruz ve bu bilin ki bunların hepsini daha önceki depremlerdeki yaşandığı gibi her birinin tek tek tek tanımlamalarını yapacağız. Bunları da sizlerle zaten zaman içerisinde devamlı paylaşacağız. Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve ilgili tüm bakanlıklarımızın tüm dikkati burada, harekete geçirilmesi gereken devlet olarak, hükümet olarak ne varsa bunların tamamı şu anda bu noktada gayret gösteriyor.

Depremin paniğiyle atlayan, koşarken, çıkmaya çalışırken kendini yaralayan, inciten ile ilgili az da olsa bize ihbarlar geldi. Bunlarla ilgili sayıları, rakamları da yine Sağlık Bakanlığımızla irtibatlı olarak arkadaşlarımız paylaşacak. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgileri arz ettik. Talimatlarını aldık, anbean o da süreci takip ediyor. Ben şunu söylemek istiyorum, Allah tekrarından korusun. Vatandaşlarımız tedbirli, artışlara karşı yani artçı depremlere karşı tedbirli, temkinli olmakta fayda var. Panik değil, tedbir ve temkinli olarak bizler, sizler aracılığıyla onları devamlı anbean bilgilendireceğiz ve inşallah bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah."

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "İlk 6 saat bizim için önemli. Haberleşmeyi gereksiz yere yormamak gerekli." ifadesini kullandı.