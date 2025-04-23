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Gündem
AA 23.04.2025 14:23

Cevdet Yılmaz: AFAD başta olmak üzere kurumlarımız sahada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki depremlere ilişkin, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var" dedi.

Cevdet Yılmaz: AFAD başta olmak üzere kurumlarımız sahada
[Fotograf: AA]

Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurul'una katılmak için Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var." ifadesini kullandı.

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Depremde can kaybının olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var." açıklamasında bulundu.

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Cevdet Yılmaz Deprem
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