İstanbul'daki depremler çevre illerden de hissedildi

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde ve yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de sarsıntıyı fark eden vatandaşlar, bulundukları evlerden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Silivri'de yaşanan depremin kentte de hissedildiğini söyledi.

Aslan, ilgili tüm kurumlarla irtibat içerisinde bulunulduğunu belirterek, "112 Acil Komuta Merkezimize şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar olmadı. AFAD ekiplerimiz sahaya çıkarak tarama yapmaya başladı. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapalı alanlarda yapılacak etkinlikleri erteledi.

Sakarya

Sakarya kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedilen deprem, vatandaşlara kısa süreli endişe yarattı.

Sarsıntı anında sokaklara çıkan vatandaşlar, uzun süre dışarıda bekledikten sonra ev ve iş yerlerine girdi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kocaeli

İstanbul'a komşu il olan Kocaeli ve ilçelerinde de sarsıntı hissedildi.

İş yerlerinin yoğunlukta bulunduğu İzmit Yürüyüş Yolu'nda vatandaşlar, depremin dolayısıyla sokaklara çıktı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Silivri açıklarındaki depremin kentte de hissedildiği aktarılarak, "İntikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hepimize büyük geçmiş olsun. Merkez üssü İstanbul olan ve birçok ilde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Rabbim beterinden saklasın, milletimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin."

Çanakkale

Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem Çanakkale ve ilçelerinde de hissedildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı yazılı açıklamada, kentte olumsuz bir durum yaşanmadığını bildirdi.

Toraman, açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul'da merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan 23 Nisan 2025 günü saat 12.49 sıralarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Çanakkale İl merkezi ve ilçelerinde de hissedilmiş olup, ilk belirlemelere göre ilimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Tarama faaliyetleri devam etmektedir. Geçmiş olsun."

Yalova

Yalova Valisi Hülya Kaya, merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da da hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaya, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Yüce Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Bursa

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir."