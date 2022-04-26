Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da müsilaja rastlanmadı
İstanbul'da deniz yüzeyinde kirlilik yaşanan çeşitli noktalardan alınan numunelerde müsilaj (deniz salyası) bulgusuna rastlamadı.
İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Marmara'da çeşitli noktalarda deniz yüzeyinde görülen kirlilik üzerine sahil kesimi ve açık denizden numuneler aldı.
Yapılan incelemeler sonucu numunelerde henüz bir müsilaj tespitine ulaşılmadığını belirten yetkililer, bunun müsilajın oluşmayacağı anlamına gelmeyeceğine, denetim ve izlemelerin artırıldığına, sürecin titizlikle takip edildiğine dikkati çekti.
Öte yandan, ekiplerin sahil ve denizlerin yanı sıra kanalizasyon sistemleri, atıksu arıtma sistemleri, organize sanayi bölgeleri ve üretim tesislerindeki denetimleri de sürüyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi Müsilaj
Sıradaki Haber
Bahçeli: Böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına zuldür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz