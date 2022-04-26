MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Türk milleti terörün belini kıracaktır. Bu meselenin başka yolu yoktur. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de ağır şekilde ödeyeceklerdir." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu şahsen uyardığını kaydeden Bahçeli, "Faturayı ödemezsen elektriğinin kesileceğini söylemiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Karanlık emelleri olanların tercihi karalıktan mesaj vermektir. Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası ile ilgili 4 milyon abonenin elektriğinin kesik olduğu iddiaları kuyruklu yalandır. Elektriği kesik abone sayısını 278 bin olduğu anlaşılmaktadır." dedi.

HDP'li Garo Paylan'ın 1915 teklifi ile ilgili de konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

"HDP’li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımını tanıması istenmiştir. Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili kanun teklifi hazırlanması ecdadımıza ihanettir. Böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına zuldür. TBMM meşruiyet meclisi değildir. Gayrimüslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Türk milletine katliamcı soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan değildir. Bu çatı altında sözde soykırımı tanıyan varsa yeri ve adresi TBMM olamaz, olmamalıdır.