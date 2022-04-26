Türkiye'nin Pençe Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor. Havadan terör örgütü PKK hedefleri bir bir bombalanıyor. Karadan Mehmetçik örgüt mensuplarını temizliyor.

Zap, Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör koridorunun temizlenerek güvenli bölge oluşturulması tek amaç.

Şimdiye dek Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'tan Türkiye'ye destek

Türkiye'nin Pençe Kilit harekatı devam ederken Irak bölgesel yönetiminden de terörle mücadele destek mesajı geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunun bölgede barış ve huzur için yapıldığını söyledi. "Biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız" dedi.

Türkmen Bakan, "Geçmişten bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti her zaman bölgede olan insanlara, vatandaşlara, bütün etnik gruplara, dini gruplara ayrım yapmadan büyük bir destek, büyük bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Irak ordusu, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon hazırlığı yapıyor. 40 zırhlı araçtan oluşan Irak güçleri, Sincar’a hareket etti. Bölgeden detayları @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan aktardı. pic.twitter.com/zvJfudJql3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2022

Sincar'da operasyon hazırlığı

Irak da, terör örgütü PKK'nın ordu güçlerine yönelik artan saldırıları üzerine harekete geçti.

Irak ordusu, 40 zırhlı araçtan oluşan bir birliği de ağır silahlar ve askeri teçhizatla Bağdat’ın Taci bölgesinden Musul’a, oradan da Sincar'a kaydırdı.

Ordu güçlerinin Irak-Suriye sınırındaki güvenlik boşluğunu kontrol altına almak,

bölgede PKK terör örgütünün faaliyetlerini durdurmak amacıyla bölgeye ulaştığı bildirildi.

Sincar kilit noktalardan

Irak'ın Musul vilayetine bağlı ve birçok silahlı grubun mevcudiyetini koruduğu Sincar, PKK'nın etkin olduğu en önemli ilçelerden biri.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen ilçe, 2015 yılında terör örgütü PKK'nın kuluçka yuvasına döndü.

İlçedeki gençleri zorla silah altına alan terör örgütü, bölgedeki Haşdi Şabi güçlerinin de desteğiyle varlığını sürdürüyor.

Bağdat ve Erbil yönetimleri arasında 9 Ekim 2020 tarihinde yapılan Sincar anlaşmasına rağmen, ilçeyi boşaltmak istemeyen örgüt ilçedeki faaliyetlerine devam ediyor.

Irak'ın hamlesi PKK'yı köşeye sıkıştırdı

Irak ordusunun Sincar'a doğru askeri hareketliliğini TRT Haber'e değerlendiren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, Türkiye ve Irak'ın hamlelerinin önemine vurgu yaptı.

Irak hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Türkiye'nin terörle mücadelesine katkıda bulunduğunu vurgulayan Pirinççi, zaman zaman fikir ayrılıklarına da vurgu yaptı.

Türkiye'nin terör operasyonlarında istişare yönetimini tercih ettiğini söyleyen Pirinççi, "PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığı her iki yönetiminde arzu etmediği bir durum. PKK orada kendine bir alan açıp, siyasi gruplarla hareket edip mevcut bölgesel yönetimin otoritesini sarsmak, kendi ideolojisi doğrultusunda yeni yapılanmalar oluşturmak istiyor" dedi.

Sincar ve Mahmur'da PKK'nın varlığına değinen Pirinççi, "Normal şartlarda buralar merkezi yönetimde. Ancak hem IKBY hem de merkezi yönetim PKK'nın varlığından rahatsız" şeklinde konuştu.

Irak Pençe Kilit'i destekliyor

Irak hükümetinden Türkiye'nin Pençe Kilit Operasyonu'nu destekler nitelikte açıklamalar geldiğini söyleyen Pirinççi, "Terör örgütünün varlığının ortadan kaldırılması her iki yönetiminde işine geliyor. Pençe Kilit operasyonuyla birlikte yeni bir aşamaya geçildi. Bölgesel yönetimin Türkiye'ye yaptığı ziyaretten son bu operasyonun başlaması da tesadüf değil" açıklamasını yaptı.

Irak, Türkiye sayesinde rahat nefes alacak

Irak merkezi yönetiminin Türkiye'nin terör operasyonlarıyla rahat bir nefes alacağına vurgu yapan Prof. Dr. Pirinççi sözlerine şöyle devam etti:

"Sincar ve Mahmur özelinde baktığımızda yerel ve bölgesel güç mücadelesi yaşandı. Özellikle Irak'taki İran yanlısı gruplar Irak devletinin aleyhine faaliyetlerde bulunuyorlar. Bazı çatışmalar ve gerginlikler yaşanıyor milis gruplar tarafından. Merkezi yönetim, Türkiye'nin de sayesiyle terör örgütünün ortadan kaldırılmasıyla rahat bir nefes alacak. Bundan sonra da kendi otoritesini sağlayacak ve farklı bir yapının konrolü ele geçirmesini engelleyecek. İki taraflı da bakarsak kazan kazan durumu oluşuyor. PKK'nın varlığını bitmesi Türkiye ve Irak için yararlı olacak"

Sincar'a operasyon PKK'da baskıyı artırıyor

Pençe Operasyonlarının hız kesmeden devam edeceğini ve amaçlanan terör koridorunun da ortadan kaldırılacağını söyleyen Pirinççi, "İkinci olarak ve uzun vadeli planlanan ise Kandil'de PKK'nın ortadan kaldırılması. Aşama aşama süreç devam edecek. Pençe Kilit Operasyon alanında olmayan bir yere yani Sincar'a Irak devletinin operasyon gerçekleştirmesi şüphesiz PKK terör örgütü üzerindeki baskıyı artıyor" dedi.

Irak'ın 40 araçlık konvoyu Sincar'a gönderek Suriye bağlantısının da kesilmesinde büyük bir adım olabileceğini söyleyen Pirinççi, " Irak devletinin otoritesini sağlayarak terör örgütünün hareket alanını daraltması oldukça kritik. Coğrafi olarak birbiyle ilişkili olmasa bile organik olarak bağlantılı iki operasyonu izliyoruz" şeklinde konuştu.