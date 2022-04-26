KGM sorumluluğundaki yol ağı 3 bin 633 kilometre otoyol, 30 bin 965 kilometre devlet yolu ve 34 bin 29 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 627 kilometreye ulaştı.

Kurum, yol geometrisinde iyileştirme, kavşak düzenlemesi, bölünmüş yol ve tırmanma şeridi yapımı, şerit genişletilmesi veya daraltılması, banket düzenlemesi, sığınma cebi inşası gibi çalışmalara da aralıksız devam ediyor.

1677 kaza kara noktasında çalışmalar tamamlandı

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 2003 yılından bu yana 1677 kaza kara noktasında ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Bu yıl itibarıyla KGM'nin sorumluluğundaki yol ağında bulunan güzergahlarda 28 kaza kara noktası daha iyileştirilmiş olacak.

Yollardaki trafik güvenliğini artırmak amacıyla KGM'de 2003-2021 yıllarında yaklaşık 425 milyon metrekare yatay işaretleme, 2,5 milyon metrekareden fazla düşey işaretleme, yaklaşık 29 bin kilometre otokorkuluk, 4 bin 217 kilometre sarsma bandı uygulaması yapıldı.

Bu yıl ise bölünmüş yollar başta olmak üzere otoyol, devlet ve il yollarında 2 bin kilometre otokorkuluk yapımının tamamlanması, 650 kilometre sarsma bandı uygulaması gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ayrıca, 28,8 milyon metrekare yatay, 143 bin metrekare düşey işaretlemenin de bitirilmesi hedefleniyor.