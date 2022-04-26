Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUSAŞ'tan pilotlara özel video
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla bir klip hazırladı.
TUSAŞ, pilotlara özel hazırladığı video klipte, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen HÜRKUŞ ile ANKA hava araçlarının pilotlarına yer verdi.
Pilotlar Murat Özpala ve Kubilay Turan'ın da yer aldığı klipte ANKA ve HÜRKUŞ'un uçuş görüntülerine de yer verildi.
TUSAŞ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verdi:
"Gökyüzümüz onlara emanet. Başta şirketimizin pilotları olmak üzere, gökyüzüne gönül vermiş tüm kahraman pilotların Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun."
Etiketler: Hürkuş Sosyal Medya TUSAŞ
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