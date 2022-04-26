TUSAŞ, pilotlara özel hazırladığı video klipte, TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen HÜRKUŞ ile ANKA hava araçlarının pilotlarına yer verdi.

Pilotlar Murat Özpala ve Kubilay Turan'ın da yer aldığı klipte ANKA ve HÜRKUŞ'un uçuş görüntülerine de yer verildi.

TUSAŞ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verdi:

"Gökyüzümüz onlara emanet. Başta şirketimizin pilotları olmak üzere, gökyüzüne gönül vermiş tüm kahraman pilotların Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun."