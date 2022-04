Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 3 Şubat 2021'de yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca hazırlanan trafikte bayram tedbirleri konulu genelge, 81 il valiliğine gönderildi.

Genelge ile trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması, karayollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi, sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi, trafik denetimlerinin her zaman ve her yerde etkin, sürekli ve yoğun bir şekilde kararlılıkla yürütülmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Denetimler 29 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde uygulanacak

Özellikle şehirler arası kara yollarında ve şehir içi ana güzergahlarda yapılacak denetimlerin, ekip ve yaya olarak görünür yapılması ve mümkün olduğunca trafik denetimine dönük faaliyet gösterilmesinin son derece önemli olduğu vurgulanan genelgeye göre, alınacak tedbirler 29 Nisan-9 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

Trafiğe "kara noktalar" ile özel planlama

Kaza istatistiklerinden de yararlanarak, karayolunda kazaya sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve "kara noktalar" ile ilgili özel planlama yapılacak.

Denetimlerde, sürücü/yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması sağlanacak.

Park yerlerine ve duraklama yerlerine kısıtlama

Sadece ihlal yapan taşıtlar değil, diğer araç sürücüleri de durdurularak, bilgilendirme yapılacak.

Özellikle otoyol ve devlet kara yollarında dinlenme tesisleri ile akaryakıt istasyonlarının kenarlarında uygunsuz durumda bekleme, kara yolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi ihlallerin önlenmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alınarak günlük olarak takip edilecek. Bu bölgelerde park yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

Dinlenme tesisleri ve yol kenarlarında emniyet şeritlerinde duraklama yapma/park etme ile yol kenarı tezgahlarına bilgi yazılarının kara yolu kenarlarında, işaret levhalarında ve kara yolu sınır çizgisinin içerisinde (50 metre) bulundurulmasına izin verilmeyecek.

Trafik personelinin mazeret/senelik izinleri, görevi aksatmayacak şekilde planlanacak ve ekiplere akaryakıt kısıtlaması yapılmayacak.

[Fotoğraf: AA]

"Bayramınız kemerli olsun"

Trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosunun yanı sıra "Trafikte Her Yıl Daha İyiye", "Kemerim Hep Aklımda", "Yayalar Kırmızı Çizgimiz", "Yol Ver Hayata" ve "Bi Hareketine Bakar Hayat" sloganları da kullanılacak.

Bayram tatili süresince Emniyet ve Jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmeyecek. Gerek görülmesi halinde diğer birimlerin resmi araçlarından da yararlanılacak.

Trafik ekiplerinin, özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergahlarında, "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nun geliştirilmesine yönelik "görünür" olmaları sağlanacak. Trafik güvenliği açısından seyir halindeyken ekip araçlarının tepe lambaları açık olacak.

Kaza istatistiklerinden de yararlanarak, karayolunda kazaya sebep olan ihlallerin gerçekleştiği yerler ve "kara noktalar" ile ilgili özel planlama yapılacak.

Denetimlerde, sürücü/yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılacak ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması sağlanacak.

[Fotoğraf: AA]

Sürücüler yaşam için kısa molalar verecek

Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi için "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla oluşturulan ve "Yaşam Tüneli Projesi" olarak tabir edilen bilgilendirme çadırlarında, yaya önceliği/güvenliği başta olmak üzere cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgi verilecek.

Önceden hazırlanan yaya güvenliği konulu filmler, eğitimlerde gösterilerek en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması sağlanacak.

Terminallerde sıkı denetim

Yoğunluk durumları takip edilerek gerektiğinde terminal ve ara istasyonlara takviye personel görevlendirilecek.

66 yaşından gün alan (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun olanlarda 69 yaşından gün almamış olanlar) ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek.

Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyecek.

Terminallere giriş/çıkış yapan bütün otobüs ve şoförleri ile takografları (hızölçer) denetlenecek.

[Fotoğraf: AA]

Havadan trafik denetimi yapılacak

Bayram süresince helikopterler ile drone ve İHA türü hava taşıtlarıyla havadan yapılan trafik denetimleri, karma ekipler aracılığıyla sorumluluk alanı gözetilmeksizin tüm ili kapsayacak şekilde gerçekleştirilecek.

Yol çalışması yapılan yerlerde trafik akışını etkilemeyecek şekilde düzenleme ve işaretleme yapılacak.

Otobüslerde, sivil personel görevlendirilmesine devam edilecek.

Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak ve yolculara da bu konuda bilgi verilecek.

Ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçlarına kısıtlama

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kara yolu araçlarının, 24.00-06.00 saatlerinde şehirler arası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde kara yolu üzerinde tarımsal zirai araçlar, traktörler, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmeleri engellenecek.

Trafiğin yoğunlaştığı güzergahlarda gerek görülmesi halinde trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçları, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilecek.

[Fotoğraf: AA]

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri sıklaştırılacak

Gerek bireysel gerekse restoran ve market gibi işletmelerin, müşterilerine kuryeler aracılığıyla hizmetlerini arttırmalarına bağlı olarak motosiklet ve motorlu bisikletlerin trafikte daha fazla yer aldığı noktalarda denetim yapılacak.

Modifiye edilmiş araçlar ile uygunsuz egzoz ve ışık donanımları bulunan araçlara yönelik asayiş ekipleriyle birlikte denetim yapılacak ve tespit edilen araçlar trafikten men edilerek muayeneye sevk edilecek.

Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere ağırlık verilecek.