Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da Filyasyon Kurulu yeniden toplandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dördüncü kez toplanan Filyasyon Kurulu'nun ilçelerdeki çalışmaları değerlendirdiğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı Filyasyon Kuruluyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Filyasyon Kurulu olarak 4. kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadelenin sahadaki kahramanları olan filyasyon ekiplerimiz, virüsü taşıyan ve temaslı kişileri tespit etmek için tarihi bir görev yapıyor" sözlerini kullandı.
[Fotoğraf: AA]
"#GüçTedbirde" etiketiyle yapılan paylaşımda, kurul toplantısına ilişkin videoya da yer verildi.
Etiketler: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Filyasyon KuruluSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:57
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