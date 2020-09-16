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Terör elebaşı Kaytan öldürüldü mü?
İtirafçı PKK'lılar, "Terör elebaşı Ali Haydar Kaytan, 2019'da operasyonda öldürüldü. Örgüt ölümünü gizledi" dedi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020
İtirafçı PKK'lılar, "Terör elebaşı Ali Haydar Kaytan, 2019'da operasyonda öldürüldü. Örgüt ölümünü gizledi" dedi.https://t.co/IUbYTxON36 pic.twitter.com/CuPM8aavLe
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Etiketler: Terör elebaşı Ali Haydar Kaytan son dakikaSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:13
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