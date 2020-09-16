Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır."Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde. Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz. Salgın dünya genelinde tırmanışta. 9 aylık salgın mücadelesinde toplumların duyguları benzerlik gösteriyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla baş başa.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz ve dünya virüs karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz. Zor fakat umutların gerçekleşmeye yakın olduğu bir dönem. Bu sebeple bugün yapacağım konuşmanın içeriği farklı olacak.https://t.co/U5j8KMSHfB pic.twitter.com/0pHYuIzYAv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020

- Filyasyon ekiplerimizin dünyada örneği yok. Filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır. Pozitif tanı konulmuş her hasta gerekli sağlık hizmetini almıştır. İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda. Virüs yayılmaya devam ediyor, çok sayıda insanımız tedbir almayarak yayılıma destek oluyor.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır. Bu öncü birliklerin dünyada örneği olmadığını yabancı televizyon programlarından biliyorsunuz.https://t.co/U5j8KMSHfB pic.twitter.com/8RZp9ulcEL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020

"HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır"

- HES mobil uygulamasını kullanmanızı talep ediyorum. HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır.

- (HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.https://t.co/U5j8KMSHfB pic.twitter.com/zpADtMXN2F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020

- Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır.

- Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır. Hiç kimse hasta olursam nasıl olsa tedavim yapılır kolaycılığına kaçmamalıdır.

"Çin aşısının ilk uygulamasına başlandı"

- Tarih sonu gelmemiş bir salgın kaydetmemiştir. Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler umut veren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz. Biz de tedarik teşebbüslerimizi başlattık.

#SONDAKİKA

[Aşı çalışmaları] Sağlık Bakanı Koca: Tarih sonu gelmemiş bir salgın kaydetmemiştir. Bilimsel gelişmeler bu salgının sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz.https://t.co/U5j8KMSHfB pic.twitter.com/RYRO4jfmga — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020

- Sağlık Bakanlığının izniyle Çin Sinovac aşısının Türkiye'deki ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesinde 3 gönüllü sağlık çalışanında başlandı. Demektir ki sonu görünen salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz.

- Gerçek normalimize döneceğiz, bize destek vermenizi istiyorum. Sizi güç birliğine davet ediyorum.

"Yatak doluluk oranı yüzde 51.6"

- Türkiye'de son 24 saatte 1771 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1342 artarak 262 bin 602’ye yükseldi.

- Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken en erken uygulama için de tedarik teşebbüslerimizi başlattık.

- Yatak doluluk oranı yüzde 51,6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66,3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33,6.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör yani solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33.6.https://t.co/U5j8KMSHfB pic.twitter.com/zvqPZh2zKl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020

"Ankara'da yoğun bakım yatak doluluk oranı 63,23"

- (Yoğun bakım yatak doluluk oranı) İzmir yüzde 72,5, Ankara yüzde 63,23, İstanbul ise yüzde 59,61 olarak görülüyor.

- (Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüksek iller) Bartın yüzde 77,32, Batman yüzde 76,4, Sakarya yüzde 76,33, Ordu yüzde 75,98, Samsun yüzde 75,74.

- Tedbirleri devam ettirirsek 1 hafta, 10 gün içinde stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. En çok artış Kayseri, Ankara ve Mersin'de.

- İstanbul'un son hafta artış trendinin azaldığını ama önümüzdeki haftaların son derece önemli olduğunu söylemek istiyorum.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedbirleri devam ettirirsek 1 hafta, 10 gün içinde stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağı doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.https://t.co/U5j8KMSHfB pic.twitter.com/OiwdUcGjtX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020

Aşı çalışmaları

- (Çin'den gelen aşı) Ağırlıklı sağlık çalışanları gönüllü olarak katıldı. Baştan 1200 kişiye, devamında 10 bin kişiye yapılmış olacak. Yıl sonuna kadar dünyada birçok ülkede uygulamasının başlayacağına, bizim de yıl sonuna kadar bunu başlatabileceğimize inanıyorum.

- (Rusya'da geliştirilen aşı) Faz-3 için eksiklikler tamamlandığında haftaya izin verilebilir. Birden fazla ülkeyle aşıyla ilgili yakın iş birliği içindeyiz. Güven duyduğumuz aşıyı erken dönemde getirme noktasında gayret içindeyiz. Bu yıl için değil ama gelecek yıl için yerli aşımızı da üretme noktasında oldukça yol alacağımız kanaatindeyim.

- (Aşı) Pfizer'in çalışmasına izin verildi. İstanbul'da Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere 10'dan fazla merkezde başlıyor.

Kısıtlama olacak mı?

- (Sokağa çıkma kısıtlaması) Yasak söz konusu değil, Bilim Kurulunun öyle bir önerisi yok.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye için sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu değil. Bilim Kurulunun öyle bir önerisi yok.https://t.co/U5j8KMSHfB pic.twitter.com/4QA6hbE9zR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020

- Bilim Kurulu, esnek mesaiyle ilgili sadece kamu değil özel sektörün de benzer şekilde bu uygulamanın içinde olmasını öneriyor.

- (Okulların açılması) Salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama noktasında karar alabilir, şu an öyle bir durum yok. Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili '2+5 gün' şeklinde bir uygulamaya geçilecek.

"Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil"

- Virüs mutasyona uğramadı. Laboratuvar ortamında oldu ama ciddi anlamda insan bünyesinde etkisini azaltacak mutasyon söz konusu değil.

- Türkiye'de salgınla mücadelede sağlık ordumuz, sağlık sistemimiz destanlar yazıyor ama bunu anlatmakta bazen aciz kalıyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 11 bini geçen filyasyon ekibi sahada değil, izole edilen kişiler takip edilmiyor, erken dönemde ilaç başlanmıyor.

- Ağır vaka sayısı artıyor. 1,5 ay öncesine göre 4,5 kat vefat oranı var.