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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında Siirt’te, 5 teröristin daha ölü ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerinin bugün Siirt'te 5 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Soylu, son bir haftada 22 teröristin ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 17:36
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