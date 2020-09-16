İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yıldırım-11 Herekol Operasyonu kapsamında, jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerinin bugün Siirt'te 5 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Soylu, son bir haftada 22 teröristin ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti