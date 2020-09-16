Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada yapılan bazı aşı çalışmalarının klinik aşamasına Türkiye'nin de dahil olacağını duyurmuştu.

Çin'de üretilen aşı Brezilya ve Endonezya dahil çok sayıda ülkede 10 bin kişiye uygulandı.

Türkiye'deki testler için de ilk doz aşı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

Çin'den getirtilen aşı 25 merkezde denenecek. 10 gün içinde yaklaşık bin 300 sağlık çalışanı aşılanacak.

Kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin aşılanması hedefleniyor

14 günün ardından çıkan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak. Sonrasında ise gönüllülük esasına göre başvuranlara yapılacak. Kronik hastalığı bulunan 13 bin kişinin aşılanması hedefleniyor.

Çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde yürütülecek.