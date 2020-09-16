Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'de TSK'nın gözlem noktasına saldırı girişimi
İdlib'de, Esed tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşarak, TSK'nın 7 numaralı gözlem noktasına saldırı girişiminde bulundu. Tedbirler sonrası rejim destekçileri dağıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarına yaklaştı.
Gruptakiler, 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Alınan tedbirler sonrası gruptakiler dağılırken, gözlem noktalarında herhangi bir hasar veya zayiat oluşmadı.
Etiketler: son dakika idlib Esed suriyeSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 15:29
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