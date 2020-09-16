İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Çiftlik Bank Davası'ndan ayrılan dosya için hükmünü açıkladı.

Gerekçeli kararda, 28 tutuksuz sanığın savunmaları ve müşteki beyanlarına yer verildi. Mahkemeye ulaşan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ayrıntıları anlatıldı.

Suçlamaların yasal unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat ettiği belirtildi.

Şebeke, 2016-2017 yılları arasında kâr vaadiyle 1 milyar liradan fazla para toplamıştı. Devam eden ana davada, 18 şebeke yöneticisinin 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.

Örgütün kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile birlikte toplam 4 kişi ise firari olarak aranıyor.