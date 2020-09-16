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Çiftlik Bank davasında tutuksuz 28 sanık beraat etti
Çiftlik Bank Davası'ndan dosyaları ayrılan 28 sanık hakkında karar verildi. Mahkeme, MASAK raporuna göre suçun yasal unsurlarının oluşmadığı değerlendirilen sanıkların beraatine karar verdi.
İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Çiftlik Bank Davası'ndan ayrılan dosya için hükmünü açıkladı.
Gerekçeli kararda, 28 tutuksuz sanığın savunmaları ve müşteki beyanlarına yer verildi. Mahkemeye ulaşan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ayrıntıları anlatıldı.
Suçlamaların yasal unsurunun oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat ettiği belirtildi.
Şebeke, 2016-2017 yılları arasında kâr vaadiyle 1 milyar liradan fazla para toplamıştı. Devam eden ana davada, 18 şebeke yöneticisinin 75 bin 260 yıla kadar hapsi isteniyor.
Örgütün kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile birlikte toplam 4 kişi ise firari olarak aranıyor.
Etiketler: çiftlik bank davasıSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:24
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