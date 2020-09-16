Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının, Andrea Doria komutasındaki haçlı donanmasını 1538'de bozguna uğrattığı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 3 boyutlu görseller, 360 derecelik ekranda gösteriliyor.

Dijital Gösterim Merkezi'nde ayrıca Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de yapmış olduğu sondaj çalışmalarına dair bir de Mappig Show (Harita Gösterimi) yapılıyor.

Dijital Gösterim Hologram alanında ise İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ziyaretçilere projeksiyon ekranda izlettirilirken, bir yandan da Mehmet Akif Ersoy'un Hologram üzerinden gösterimine yer veriliyor.

Merkezin son bölümünde ise gelen ziyaretçiler, son yıllarda gittikçe büyüyen ve gelişen Türkiye'nin enerji bağımsızlığı, yeni kurulan santraller ve Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de süren çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinme fırsatını yakalıyor.

Türkiye genelinde aralarında Konya'nın da bulunduğu 7 ilde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dijital Gösterim Merkezi bulunuyor.