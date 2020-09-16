Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta bir terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor. Bir örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde terör örgütüne 2015'te katıldığı tespit edilen örgüt mensubu kentte güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylece 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi.
Etiketler: şırnak terörist teslim İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:32
Son Haberler
- 20:14
- 20:07
- 19:57
- 19:30
- 19:18
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz