Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da cenazeler valilik izniyle memleketlerine gönderilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tanısı dışında diğer nedenlerle vefat eden vatandaşların, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklar tarafından seyahat izni verileceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 tanısı dışında diğer nedenlerden dolayı vefat eden vatandaşlarımızın, cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine sevki için kaymakamlıklarımız tarafından seyahat izni verilecektir. Her cenaze için izin verilecek azami sayı 4 kişi ile sınırlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 4 Nisan 2020 Cumartesi 15:29
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