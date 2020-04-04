Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkışı yasaklandı. Kolluk kuvvetleri, kontrol noktalarında araçları durduruyor. Geçiş izni olmayanlar şehirlere alınmıyor.

İstanbul'da da uygulama kapsamında, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durduruldu.

Vali Yerlikaya, bedelli askerlikten terhis olacaklara yönelik ise, "İstanbul'dan ayrılmalarında bir kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir." dedi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur.Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi”alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir." ifadesini kullandı.