MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, 4 Nisan 1997'de hayatını kaybeden Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinde korumaları ve küçük bir grup eşlik etti. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle resmi anma töreninin yapılmadığı anıt mezarda Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkeş'in kabri başında dua eden Bahçeli, kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktığı mezara bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli, ziyaretin ardından anıt mezardan ayrıldı.